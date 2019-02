«Ασφαλώς βραχυπρόθεσμα θα υπάρξει πλήγμα στα εισοδήματα», δήλωσε ο Κάρνεϊ απαντώντας σε ερωτήσεις έπειτα από ομιλία του σε εκδήλωση των Financial Times. «Πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι αυτό μπορεί να πάει πολύ άσχημα. Είμαστε 45 ημέρες πριν απ' αυτό το ενδεχόμενο».

More in this category: