Ο Ελ Τσάπο ("Ο κοντοπίθαρος" λόγω του μικρού του αναστήματος) άκουσε καθισμένος και χωρίς να επιδεικνύει κανένα συναίσθημα την ανάγνωση της ετυμηγορίας. Αφού οι ένορκοι αποχώρησαν από την αίθουσα, ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του έβαλαν τα χέρια τους ο ένας στο στήθος του άλλου κι έκαναν το σήμα του Ok ανασηκώνοντας τους αντίχειρές τους.

