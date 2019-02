Περίπου 400 εκατ. δολάρια έχει δαπανήσει η Bank of America (ΒοΑ) για να προετοιμαστεί για το Brexit, σύμφωνα με όσα δήλωσε η αντιπρόεδρος της, Anne Finucane και μεταδίδουν οι Irish Times.

