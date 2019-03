Η υπηρεσία ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας της Αυστραλίας ανέστειλε όλες τις πτήσεις από και προς την χώρα των αεροσκαφών τύπου Boeing Co 737 MAX μετά τα πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήματα στην Ινδονησία και την Αιθιοπία, στα οποία εμπλέκεται το τελευταίο αυτό μοντέλο της αμερικανικής εταιρείας.

More in this category: