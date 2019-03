Στην εξέλιξη αυτή πιθανόν να αντιδράσουν θετικά κολοσσοί του διαδικτύου, όπως η Google της Alphabet Inc και η Facebook , οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν μεταξύ αυτών στις οποίες θα επιβαλλόταν φόρος 3%. Ωστόσο, οι εταιρίες αυτές βρίσκονται αντιμέτωπες με παρόμοιους φόρους που κάποια κράτη-μέλη, όπως η Γαλλία, η Βρετανία και η Ισπανία, θεσπίζουν σε εθνικό επίπεδο.

More in this category: