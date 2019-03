«Στις 18 Δεκεμβρίου, το υπουργείο (Εξωτερικών) ανακοίνωσε στο Κογκρέσο ότι προτίθεται να πωλήσει στην Τουρκία το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας Patriot για ένα εκτιμώμενο κόστος της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατιωτικών Πωλήσεων των ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο, παρουσιάσαμε μια επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance - LOA) στην Τουρκία για την αγορά του συστήματος Patriot, δίνοντας στην Τουρκία μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για το S-400. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι εάν η Τουρκία αποκτήσει το S-400, δεν θα παράσχουμε το σύστημα Patriot», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

