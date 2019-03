Ο ιδρυτής του All India Muslim Personal Board, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης λογίων στην Ινδία, ο Καμάλ Φαρούκι δήλωσε ότι η επίθεση είναι «απολύτως καταδικαστέα».

More in this category: