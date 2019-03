«Φαινόταν ήρεμος και παρατηρούσε επί πολλή ώρα τους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους», μετέδωσε δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού Radio New Zealand.

Ο Μπρέντον Χάριστον Ταράντ, αμετανόητος και ντυμένος στα λευκά, χαμογέλασε όταν οι δημοσιογράφοι τον φωτογράφησαν να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορούμενου, σύμφωνα με την εφημερίδα New Zealand Herald. Φωτογραφίες τον δείχνουν να κάνει με το χέρι του το σήμα «OK», μια χειρονομία που συχνά χρησιμοποιείται για να εκφραστεί η στήριξη στην ακροδεξιά ιδεολογία της λευκής υπεροχής.

