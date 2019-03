Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο θύμα της επίθεσης ήταν μια γυναίκα που φορούσε μαντήλα. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στις 11.45 το πρωί (ώρα Eλλάδας) σε επιβάτες συρμού τραμ της πόλης στο σταθμό της πλατείας 24ης Οκτωβρίου. Οι αρχές παρακαλούν τους πολίτες να παραμείνουν στις κατοικίες τους ή σε κλειστούς χώρους. To αυτοκίνητο που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από το δράστη για να διαφύγει εντοπίστηκε.

