'Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, που επικαλούνται τρεις πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, η κινεζική πλευρά δεν έχει ακόμη προτείνει καμία ουσιαστική παραχώρηση στο ζήτημα αυτό και ειδικότερα στο αμερικανικό αίτημα να σταματήσουν οι διακρίσεις κατά ξένων παρόχων υπηρεσιών cloud, να περιοριστούν οι απαιτήσεις για την αποθήκευση δεδομένων και να χαλαρώσουν τα όρια στην μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό

