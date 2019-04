"Είναι ασυνήθιστο για κάποιον να συλληφθεί και πάλι έναν μήνα αφού αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκ νέου σύλληψη λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την εγγύηση", δήλωσε ο Νομπούο Γκοχάρα, δικηγόρος από την εταιρία Gohara Compliance and Law Office, που δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση του Γκοσν. "Οι πολλαπλές συλλήψεις υπονοούν ότι ο εισαγγελέας ίσως ανησυχεί για τις πιθανότητες να πετύχει μια καταδικαστική απόφαση".

