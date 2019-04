Σε άλλο tweet, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι ο Κέβιν ΜακΑλίναν, νυν διευθυντής της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (Customs and Border Protection, CBP), θα αναλάβει μεταβατικός υπουργός Εσωτερικών Ασφαλείας. Η 46χρονη Νίλσεν ανέλαβε τον θώκο τον Δεκέμβριο του 2017. Τέθηκε επικεφαλής ενός υπουργείου με ευρείες αρμοδιότητες, το οποίο εντέλλεται να εφαρμόσει ορισμένες από τις πλέον αμφιλεγόμενες πολιτικές της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ: από το σχέδιό του για την ανέγερση τείχους στα σύνορα με το Μεξικό ως τον διαχωρισμό των ανήλικων μεταναστών από τις οικογένειές τους.

More in this category: