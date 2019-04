Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στη Welt am Sonntag, ο Τίμερμανς προέτρεψε το κυβερνών ισλαμοσυντηρητικό AKP να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής.

