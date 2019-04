«Φέτος, έχουμε δει την εφαρμογή της απόφασης του OPEC Plus. Είναι πιθανό να επεκταθεί η μείωση της παραγωγής μέχρι τέλος του έτους, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς», ανέφερε ο Al-Muhanna σε πετρελαϊκό συνέδριο στο Παρίσι.

