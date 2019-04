To Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, την Κυριακή του Πάσχα των Καθολικών, όπως μεταδίδει το AMAQ. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Reuters, δεν δίνονται στοιχεία και για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

