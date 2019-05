«Τα Δυτικά Βαλκάνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών» ήταν το θέμα εκδήλωσης του think tank «Εταιρεία Νοτιοανατολικής Ευρώπης» σε χώρους της γερμανικής βουλής την Τρίτη το βράδυ. Εισηγητής ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Νίκολα Ντιμιτρόφ ενώ ακροατές του πολιτικοί, εκπρόσωποι υπουργείων, διπλωμάτες. Αναφερόμενος στην εισήγησή του για τις αλλαγές που προέκυψαν μέχρι στιγμής από τη Συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Ντιμιτρόφ ανέφερε την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, τις διαπραγματεύσεις για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου, την επικείμενη αναβάθμιση των διπλωματικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών σε πρεσβείες, τη συνεργασία σε θέματα παιδείας όπως και κοινές δράσεις μαθητών στην περιοχή των Πρεσπών. Πέραν αυτού έχει ανοίξει για τη χώρα του η προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε, όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

More in this category: