Το 2018 αυξήθηκε ο αριθμός των εντοπισθέντων παραποιημένων προϊόντων που εισήχθησαν στην ΕΕ, λόγω της μεγάλης ποσότητας μικρών δεμάτων που διακινήθηκαν μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και ταχυδρομικά. Σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αριθμοί των αποστολών που δεσμεύθηκαν εκτινάχθηκαν από 57.433 το 2017 σε 69.354 το 2018, αν και η συνολική ποσότητα των δεσμευθέντων αντικειμένων μειώθηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Το 2018 δεσμεύθηκαν σχεδόν 27 εκατομμύρια αντικείμενα που παραβίαζαν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), αγοραίας αξίας σχεδόν 740 εκατ. ευρώ.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε : «Οι τελωνειακοί υπάλληλοι σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν σημειώσει επιτυχίες όσον αφορά τον εντοπισμό και τη δέσμευση παραποιημένων εμπορευμάτων που συχνά είναι επικίνδυνα για τους καταναλωτές. Το έργο τους καθίσταται ακόμη δυσκολότερο εξαιτίας της αύξησης των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ μέσω διαδικτυακών πωλήσεων. Προτεραιότητες αποτελούν επίσης η προστασία της ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς μας και της Τελωνειακής Ένωσής μας, καθώς και η αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες ενάντια στην παραποίηση και την πειρατεία.»

Η κυριότερη κατηγορία δεσμευθέντων εμπορευμάτων ήταν τα τσιγάρα, που αντιστοιχούσαν στο 15% της συνολικής ποσότητας των δεσμευθέντων εμπορευμάτων. Ακολουθούσαν τα παιχνίδια (14%), τα υλικά συσκευασίας (9%), οι ετικέτες, οι ταμπελίτσες και τα αυτοκόλλητα (9%) και τα είδη ένδυσης (8%). Τα προϊόντα καθημερινής προσωπικής χρήσης στο σπίτι, όπως τα είδη περιποίησης σώματος, τα φάρμακα, τα παιχνίδια και οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 37% του συνολικού αριθμού των δεσμευθέντων εμπορευμάτων.

Η Κίνα παρέμεινε η κύρια χώρα προέλευσης των εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Βόρεια Μακεδονία ήταν η κύρια χώρα προέλευσης παραποιημένων αλκοολούχων ποτών. Η Τουρκία ήταν η κυριότερη χώρα προέλευσης άλλων ποτών, αρωμάτων και καλλυντικών. Τα τελωνεία της ΕΕ εντόπισαν μεγάλο αριθμό από παραποιημένα ρολόγια, συσκευές και εξαρτήματα κινητών τηλεφώνων, κασέτες μελάνης και τόνερ, CD/DVD, ετικέτες, ταμπελίτσες και αυτοκόλλητα από το Χονγκ Κονγκ (Κίνα). Η κύρια χώρα προέλευσης εξοπλισμού πληροφορικής ήταν η Ινδία, τσιγάρων η Καμπότζη και υλικών συσκευασίας η Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Το ιστορικό

Τα τελευταία 50 χρόνια, η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς, διατηρώντας τα σύνορα της ΕΕ ασφαλή και προστατεύοντας τους πολίτες της από απαγορευμένα και επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως όπλα, ναρκωτικά και παραποιημένα προϊόντα.

Κάθε χρόνο, από το 2000, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τις τελωνειακές δράσεις για την επιβολή των ΔΔΙ, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που της διαβιβάζουν οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών.

Τα δεδομένα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των παραβιάσεων τα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και βοηθούν άλλα θεσμικά όργανα, όπως το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΟΟΣΑ να χαρτογραφήσουν τα οικονομικά δεδομένα και τις πλέον συνήθεις διαδρομές των παραποιητών.

Τον Νοέμβριο του 2017 η Επιτροπή ενέκρινε συνολική δέσμη μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και για την εντατικοποίηση των προσπαθειών ενάντια στην παραποίηση και την πειρατεία. Ακολούθησε, το 2018, ένα νέο σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2018-2022 και έχει πλέον εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Σήμερα δημοσιεύεται περαιτέρω συμπληρωματική έκθεση από το παρατηρητήριο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO): η «Έκθεση σχετικά με την επιβολή των ΔΔΙ από την ΕΕ: αποτελέσματα στα σύνορα της ΕΕ και στα κράτη μέλη για την περίοδο 2013-2017» (Report on EU enforcement of IPRs: results at EU borders and in Member States covering the period 2013-2017). Η εν λόγω έκθεση, η οποία βασίζεται επίσης σε δεδομένα από τη ΓΔ TAXUD, συμπληρώνει την έκθεση σχετικά με τις τάσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις στα σύνορα τα τελευταία χρόνια, με δεδομένα σχετικά με τις δεσμεύσεις από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου στην εσωτερική αγορά.

Σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη, οι άμεσες απώλειες στις πωλήσεις για τις επιχειρήσεις της ΕΕ εξαιτίας των παραποιημένων εμπορευμάτων ανέρχονται σε 56 δισ. ευρώ ετησίως και αντιστοιχούν σε απώλειες στην απασχόληση που ανέρχονται σε σχεδόν 468.000 θέσεις εργασίας. Αν συνυπολογιστούν και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους τομείς, οι συνολικές απώλειες στις πωλήσεις ανέρχονται σε 92 δισ. ευρώ.