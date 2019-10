Τοπικά Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί 20 άτομα, ενώ πλήροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς. Στο πάρτι μετείχαν εκατοντάδες άτομα, ενώ λίγες ώρες πριν, πάνω από 100.000 άνθρωποι παρακολούθησαν έναν κολλεγιακό αγώνα football. Η περιοχή βρίσκεται 72 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ντάλλας.

Το μακελειό συνέβη στην κομητεία Χαντ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες, ούτε έχουν γίνει συλλήψεις. Πάντως η αστυνομία του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν έγινε στο campus.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε σε κοινωνικά δίκτυα δείχνει στιγμιότυπα από το σημείο. Σε άλλο βίντεο, άτομα φαίνονται να έχουν πέσει στο έδαφος σοβαρά τραυματισμένα και ακούγονται ουρλιαχτά.

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.



