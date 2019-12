Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε πως ο πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και εκτιμά πως ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων θα άλλαζε τα δεδομένα.

Εκτιμά πως αυτό είναι το σωστό timing και κλείνει υπογραμμίζοντας πως επιπλέον θα εκτινάσσονταν οι εξαγωγές.

«Θα ήταν πολύ καλό αν η Fed μείωνε περαιτέρω τα επιτόκια και προχωρούσε σε ποσοτική χαλάρωση. Το δολάριο είναι πολύ ισχυρό έναντι άλλων νομισμάτων και ο πληθωρισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Αυτή είναι η ώρα να το κάνουμε. Οι εξαγωγές θα εκτινάσσονταν!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Would be sooo great if the Fed would further lower interest rates and quantitative ease. The Dollar is very strong against other currencies and there is almost no inflation. This is the time to do it. Exports would zoom!