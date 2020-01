Πρόκειται για συγκρούσεις, που ήταν από τις πιο σφοδρές που έχουν σημειωθεί μετά από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας στις 17 Οκτωβρίου, σε μια χώρα που, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, είναι σε πλήρη πολιτική και οικονομική κρίση.

Μπροστά σε μια από τις κύριες εισόδους του κοινοβουλίου, στην καρδιά της πρωτεύουσας Βηρυτού, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε μέλη της μονάδας της αστυνομίας για την καταστολή των ταραχών, που βρίσκονταν πίσω από οδοφράγματα και συρματοπλέγματα.

Live from #Beirut - where electricity is cut from the whole Martyr square. Police is cracking down on protestors now. Numbers are still big. Teargas pouring like rain every 5 minutes. #lebanon #LebanonProtests pic.twitter.com/4XVbsd6rXB