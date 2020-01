Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία ενεργοποίησαν την περασμένη εβδομάδα τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών που προβλέπεται από την συμφωνία αυτή, σε μια προσπάθεια να πείσουν την Τεχεράνη να επανέλθει στην τήρηση των δεσμεύσεών της που απορρέουν από αυτήν. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κίνηση αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει εντέλει στην επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν.

«Δηλώνουμε ανοιχτά ότι αν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, για οποιονδήποτε λόγο, υιοθετήσουν μια άδικη προσέγγιση χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών, θα επανεξετάσουμε σοβαρά την συνεργασία μας με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας», σημείωσε ο Λαριτζανί σε δηλώσεις που έκανε στη δημόσια τηλεόραση.

Το Ιράν άρχισε να απομακρύνεται από την πυρηνική συμφωνία του 2015 περιορίζοντας τις δεσμεύσεις του, που απορρέουν από αυτήν, σε αντίδραση στην αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 από τη συμφωνία και την επαναφορά στη συνέχεια των κυρώσεων εναντίον του Ιράν από την Ουάσινγκτον.

