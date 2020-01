Την έκρηξη άκουσαν οι κάτοικοι σε μια μεγάλη ακτίνα από τον τόπο του συμβάντος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Καπνός και φλόγες υψώνονταν στην περιοχή πέριξ του σημείου της έκρηξης και οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έσπευσαν στην περιοχή.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην Gessner Road, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, ανέφερε στο Twitter η αστυνομία του Χιούστον. Η αστυνομία συμβούλευσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή και δεν έδωσε πληροφορίες για τυχόν τραυματίες.

Το KTRK - θυγατρική εταιρεία του δικτύου ABC - μετέδωσε ότι οι κάτοικοι έκαναν λόγο για σπασμένα τζάμια και πόρτες από την έκρηξη και είπαν ότι έχουν δει τουλάχιστον έναν τραυματία.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Watson Grinding and Manufacturing γύρω στις 4:25 π.μ. τοπική ώρα.

Here's another surreal view of this morning's #explosion as seen on radar. The explosion in Northwest #Houston was likely from a compressed liquified gas tank and these types of blast waves can travel tens of miles and often shatter windows and shake buildings. pic.twitter.com/9z9zn6faT0