Οι 24 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, εστία της μόλυνσης. Την Κυριακή αναφέρθηκε ο πρώτος θάνατος στη Σαγκάη, ενός 88χρονου άνδρα. Έξι κρούσματα καταγράφηκαν στην αυτόνομη περιοχή του Χονγκ Κονγκ. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είχαν ταξιδέψει στην πόλη Βουχάν, όπου εμφανίστηκε ο ιός.

Πέντε κρούσματα έχουν αναφερθεί στην αυτόνομη περιοχή του Μακάο, το πρώτο την 22η Ιανουαρίου. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επρόκειτο για μια επιχειρηματία 52 ετών που είχε φθάσει με τρένο τρεις ημέρες νωρίτερα από την πόλη Τζουχάι.

CORONAVIRUS



- 80 people dead



- Around 400 people in serious condition



- Over 2300 people infected