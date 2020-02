Συνεχίζει τις προκλητικές κινήσεις η Τουρκία με νέα NAVTEX μέσω της οποίας δεσμεύει περιοχή του Αιγαίου για άσκηση με πυρά.

Η τουρκική υδρογραφική υπηρεσία εξέδωσε NAVTEX, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός του Αιγαίου για στρατιωτική άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού της Άγκυρας.

Ειδικότερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης προανήγγειλε άσκηση με πυρά ανάμεσα στα νησιά του Αγίου Ευστρατίου, της Λέσβου και της Σκύρου.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0212/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 06 FEB 20 FROM 1001Z TO 1100Z IN AREA BOUNDED BY;

38 56.00 N – 025 25.00 E

39 04.00 N – 025 42.00 E

39 15.00 N – 025 38.00 E

39 23.00 N – 025 15.00 E

39 09.00 N – 025 08.00 E

CAUTION ADVISED.

Την ίδια ώρα, στις 6 Φεβρουαρίου, θα βρίσκεται σε εξέλιξη η τριμερής άσκηση «Μέγας Αλέξανδρος 2020» με τη συμμετοχή 1.000 πεζοναυτών από Ελλάδα, Γαλλία και ΗΠΑ, καθώς και αεροναυτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η προγραμματισμένη, πολυεθνική, διακλαδική άσκηση Ελλάδας – Γαλλίας – Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με την επωνυμία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-2020», διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Μαγνησίας και του Αιγαίου.

Σκοπός της άσκησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών, με βελτίωση του επιπέδου επιχειρησιακής εκπαίδευσής τους σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.