Την συγκεκριμένη δήλωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, η υπόσχεση των ΗΠΑ θα υλοποιηθεί μέσω των υπαρχόντων πόρων «τόσο άμεσα, όσο και μέσω πολυεθνικών οργανισμών».

«Η δέσμευση αυτή –με τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που προσφέρει γενναιόδωρα ο αμερικανικός ιδιωτικός τομέας– δείχνει την ισχυρή ηγεσία των ΗΠΑ στην ανταπόκριση στην επιδημία», ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

We have coordinated with U.S. organizations to transport more humanitarian relief to people in Wuhan. Personal protective equipment and other medical supplies donated by these organizations can help save lives in #China and help protect people from the #coronavirus. pic.twitter.com/57SN2TXfLP