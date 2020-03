Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Fed μείωσε κατά 0,5% τα βασικά επιτόκιά της, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην αμερικανική οικονομία. Ωστόσο, αυτό δε φαίνεται να είναι αρκετό για τον Τραμπ.

Έτσι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, ένας θεσμός που απολάμβανε ανεξαρτησία και σεβασμό από τους Αμερικανούς πολιτικούς στο παρελθόν, τα άκουσε από τον τρέχοντα ένοικο του Λευκού Οίκου μέσω Twitter:

«Η τραγική, αργοκίνητη κεντρική μας τράπεζα με επικεφαλής τον Τζέι Πάουελ, που αύξησε τα επιτόκια υπερβολικά σύντομα και τα μείωσε υποχρεωτικά αργά, θα πρέπει να τα ρίξει στα επίπεδα των ανταγωνιστικών εθνών.

Έχουν ένα πλεονέκτημα δύο εκατοστιαίων μονάδων, με έξτρα βοήθεια από την ισοτιμία του νομίσματος. Επίσης ανακοινώνουν μέτρα τόνωσης».

Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate!