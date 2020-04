Με νεότερη ανακοίνωσή του, ο Τζόνσον ενημερώνει πως θα παρατείνει την καραντίνα του πέρα από το επταήμερο που συνιστούν οι βρετανικές υγειονομικές αρχές, περιμένοντας να περάσει ο καιρός και να μην υποφέρει από κανένα σύμπτωμα.

«Παρότι αισθάνομαι καλύτερα, συνεχίζω να έχω ένα από τα συμπτώματα, συνεχίζω να έχω πυρετό, πρέπει να συνεχίσω την καραντίνα μου», δήλωσε σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στο Twitter, στο οποίο καλεί τους Βρετανούς να μην ενδώσουν στον πειρασμό να βγουν από το σπίτι τους αυτό το Σαββατοκύριακο, τη στιγμή που η χώρα είναι σε καραντίνα τις τελευταίες 11 ημέρες.

«Εργαζόμαστε αποκλειστικά στο πρόγραμμά μας για να νικήσουμε τον ιό αυτό», δήλωσε κάπως καταπονημένος ο αρχηγός της βρετανικής κυβέρνησης, που συνεχίζει να εργάζεται από τα διαμερίσματά του στην Ντάουνινγκ Στριτ εδώ μια εβδομάδα.

