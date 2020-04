Οι προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου, θα παιχτούν ανάμεσα στο δίδυμο, Ντόναλντ Τραμπ - Τζο Μπάιντεν. Ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα ήταν εξαρχής το φαβορί και τώρα ετοιμάζεται να τα βάλει με τον Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να σχολιάσει την εξέλιξη μέσω του αγαπημένου του Twitter.

{https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1247914464319504385}

Η προεκλογική περίοδος μόλις ξεκίνησε λοιπόν, με τους πολιτικούς αναλυτές να επισημαίνουν πως αυτές οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, δεν θα μοιάζουν με τις προηγούμενες. Η πανδημία του κορονοϊού διαμορφώνει ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνικό και κανείς δεν μπορεί -για την ώρα τουλάχιστον- να προβλέψει τον νικητή.

Πάντως, στο κόμμα των Δημοκρατικών, ο Μπάιντεν ναι μεν έχει σεβασμό και ένα καλά οργανωμένο μηχανισμό, ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που απογοητεύτηκαν από την απόσυρση του Σάντερς, ο οποίος είναι πιο ριζοσπάστης και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στον Τραμπ. Φημολογείται βέβαια πως ο Μπάιντεν ενδεχομένως να έχει στο πλευρό του ως υποψήφιο αντιπρόεδρο των Σάντερς, ώστε να προσελκύσει και πιο αριστερούς ψηφοφόρους.

Άλλωστε, ο Σάντερς στη δήλωση απόσυρσής του από την κούρσα χαρακτήρισε "τίμιο άνθρωπο" τον Μπάιντεν και αφού τον συνεχάρη είπε πως "θα νικήσουμε τον Τραμπ".

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16