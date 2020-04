ΗΠΑ: O Τραμπ υπέγραψε το πακέτο στήριξης των $484 δισ.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο θέτει 370 δισ. δολάρια προς βοήθεια σε μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν να διατηρήσουν τους υπαλλήλους σε μισθοδοσία, καθώς κλείνουν για να επιβραδύνουν την εξάπλωση του Covid-19. Χορηγεί 75 δισ. δολάρια σε νοσοκομεία που αγωνίζονται να καλύψουν το κόστος κατά τη διάρκεια της κρίσης και 25 δισ. δολάρια για προσπάθειες αύξησης των τεστ για την ασθένεια.

Το ποσό των 484 δισ. δολαρίων του νέου πακέτου αναλύεται ως εξής:

- 310 δισ. δολάρια σε νέα κεφάλαια για το λεγόμενο Πρόγραμμα Προστασίας Μισθού, το οποίο παρέχει δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να παραγραφούν εάν χρησιμοποιηθούν για μισθούς, παροχές, ενοίκια και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. 60 δισ. δολάρια προορίζονται για μικρούς δανειστές.

- 60 δισ. δολάρια για δάνεια και επιχορηγήσεις για βοήθεια σε καταστροφές για μικρές επιχειρήσεις.

- 75 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν υπερπληθώρα ασθενών.

- 25 δισ. δολάρια για την ενίσχυση των δοκιμών κορανοϊού, βασικό μέρος των προσπαθειών για άνοιγμα της οικονομίας.

✓ SIGNED



President @realdonaldtrump just signed Phase 3.5 of coronavirus relief legislation into law!



Here's what it includes:



+ $310B to refill the small business Paycheck Protection Program



+ $75B for hospitals



+ $25B for testing



More help is on the way. pic.twitter.com/s2BkQdZ9EM