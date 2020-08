Κύπρος-Ρωσία: Υπεγράφη η συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολογίας

Σύμφωνα με το philenews.com, ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ μετέβη στη Ρωσία με στόχο εκ μέρους της κυπριακής πλευράς την επίτευξη συμφωνίας σε σχέση με τη Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας με τη Ρωσία.

Εκεί είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Ρωσικής Κυβέρνησης Αλεξέι Οβερτσούκ και με τον Ρώσο Υφυπουργό Οικονομικών Αλεξέι Σαζάνοφ.

Ο κ. Πετρίδης τόνισε σε ανάρτηση του πως είναι μια σημαντική συμφωνία και αμοιβαία προς το συμφέρον των δύο κρατών.

