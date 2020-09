Debate:Το «will you shut up man?» έγινε μπλούζα και μάσκα

«Θα σκάσεις άνθρωπε;» (will you shut up man?). Αυτή η ατάκα του Τζο Μπάιντεν προς τον Ντόναλντ Τραμπ, γίνεται σύνθημα από τους Δημοκρατικούς, μετά το πρώτο debate των δύο υποψήφιων Προέδρων, ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου.