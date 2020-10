Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 90 ετών ο διάσημος ηθοποιός, Σον Κόνερι.

Ειδικότερα, την είδηση της απώλειας του κινηματογραφικού αστέρα μετέδωσε νωρίτερα το BBC.

O Σκωτσέζος ηθοποιός, ιδιαίτερα γνωστός για το ρόλο του ως Τζέιμς Μποντ, ήταν ο πρώτος που έφερε το ρόλο στη μεγάλη οθόνη ενώ πρωταγωνίστησε σε επτά από τις ταινίες για το θρυλικό κατάσκοπο.

Η καριέρα του διάρκειας πολλών δεκαετιών, περιλαμβάνει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων Όσκαρ, δύο βραβεία Bafta και τρεις Χρυσές Σφαίρες.

Παράλληλα, έπαιξε και στις ταινίες The Hunt for Red October, την Indiana Jones and the Last Crusade and The Rock.

Θεωρήθηκε ως ο καλύτερος ηθοποιός στο ρόλο του 007.

Σημειώνεται πως το Όσκαρ του ήρθε το 1988, όταν αναδείχθηκε ο καλύτερος ηθοποιός για το ρόλο του ως ιρλανδός αστυνομικός στο The Untouchables.

Το 2000 είχε τιμηθεί από τη βασίλισσα της Αγγλίας, ενώ του είχε απονεμηθεί ο τίτλος του Σερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τον Αύγουστο, γιόρτασε τα 90α γενέθλιά του.