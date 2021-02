Ο Τζέιμς Φράνκο κατηγορήθηκε από δύο πρώην μαθήτριες του από την σχολή υποκριτικής του Λος Άντζελες που ίδρυσε ο ηθοποιός για σεξουαλικό παράπτωμα. Ωστόσο η υπόθεση διευθετήθηκε.

Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, η Sarah Tither-Kaplan και η Toni Gaal, που πήγαιναν στη σχολή Studio 4 του Franco η οποία πλέον δεν λειτουργεί, απέσυραν τους ισχυρισμούς τους.

Οι γυναίκες ισχυρίστηκαν αρχικά ότι ο ηθοποιός του Χόλιγουντ είχε "σεξουαλικά φορτισμένη συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες φοιτητές".

Οι δικηγόροι του Φράνκο περιέγραψαν τους ισχυρισμούς ως «ψευδείς και εμπρηστικούς».

Το BBC News επικοινώνησε με εκπροσώπους του Φράνκο για να ρωτήσει εάν έχει περαιτέρω σχόλια υπό το φως της διευθέτησης.

Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας, οι οποίοι κατατέθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου, δεν είναι γνωστοί. Δεν είναι γνωστό επίσης αν δόθηκαν χρηματικές αποζημιώσεις για να κλείσει η υπόθεση. Ωστόσο, η συμφωνία ισχύει επίσης για την εταιρεία παραγωγής του Franco, Rabbit Bandini, και τους δύο συνεργάτες του, Vince Jolivette και Jay Davis.

Το Studio 4 άνοιξε το 2014 και έκλεισε τρία χρόνια αργότερα.

Η κ. Tither-Kaplan και η κ. Gaal δήλωσαν στην αρχική τους κατάθεση το 2019 ότι «νεαρές γυναίκες υπέστησαν προσωπική και επαγγελματική σεξουαλική εκμετάλλευση από τον ηθοποιό στο όνομα της εκπαίδευσης».

Κατηγορήθηκε για κατάχρηση της θέσης του σπρώχνοντας τις γυναίκες φοιτήτριες να συμμετάσχουν σε σκηνές σεξ, παρουσιάζοντας «την ευκαιρία για ρόλους» στις ταινίες του.

Ο ηθοποιός αρνήθηκε τους ισχυρισμούς εκείνη την εποχή, με τους δικηγόρους του να τους χαρακτηρίζουν ως «ανεπαρκείς».

Η Tither-Kaplan είχε προηγουμένως παρουσιάσει ισχυρισμούς για σεξουαλικό παράπτωμα εναντίον του ηθοποιού-σκηνοθέτη, λίγο μετά την νίκη Χρυσής Σφαίρας για την ταινία του The Disaster Artist το 2018.

Όταν οι ισχυρισμοί εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, ο Φράνκο είπε ότι "δεν ήταν ακριβείς"

Η συμφωνία θα υποβληθεί για προκαταρκτική έγκριση του δικαστηρίου έως τις 15 Μαρτίου.

Ο Φράνκο είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη δουλειά του με τον Seth Rogen, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Sausage Party, The Interview και This Is The End.

Έχει σκηνοθετήσει επίσης αρκετές ταινίες, όπως το The Disaster Artist, Sal and Zeroville, στα οποία έπαιζε επίσης ο Rogen.

Ο Φράνκο προτάθηκε ως καλύτερος ηθοποιός στα Όσκαρ το 2011, για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο 127 Hours, σε σκηνοθεσία του Danny Boyle.