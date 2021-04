Άσχημη εντύπωση, στους παροικούντες στην Κομισιόν και στο Ευρωκοινοβούλιο, προκάλεσε η λιτή (πιο λιτή δεν γίνεται), σημερινή απάντηση της προέδρου της Κομισιόν von der Leyen, προς τον Ιταλό ευρωβουλευτή της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Vincenzo Sofo, που ζητούσε την παραίτηση της Κύπριας Επιτρόπου Υγείας Στέλλας Κυριακίδη.

Έτσι, στα όσα λεπτομερώς ανέφερε στην ερώτησή του ο Ιταλός ευρωβουλευτής, σχετικά με την λάθος και αδιαφανή πολιτική που ακολουθήθηκε για τα εμβόλια, η πρόεδρος της Κομισιόν περιορίσθηκε να απαντήσει ότι:

Απάντηση της Προέδρου von der Leyen

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Πρόεδρος και το Σώμα έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στον Επίτροπο Κυριακίδη.»

(Answer given by President von der Leyen

on behalf of the European Commission

(6.4.2021)

The President and the College have full confidence in Commissioner Kyriakides)

Στην ερώτησή του, ωστόσο, ο Ιταλός ευρωβουλευτής είχε παραθέσει σημαντικά στοιχεία και είχε υποβάλλει συγκεκριμένα ερωτήματα, στα οποία, δυστυχώς, δεν πήρε απάντηση.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

Vincenzo Sofo

Σύμφωνα με τη στρατηγική COVID-19 για τα εμβόλια που παρουσιάστηκε στις 17 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή έχει συνάψει μέχρι τώρα έξι συμφωνίες προαγοράς για αυτά τα φάρμακα, μία από τις οποίες ήδη διανέμεται.

Αυτές οι συμφωνίες προκάλεσαν τεράστια μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτική κατακραυγή λόγω των συμφωνημένων όρων και προϋποθέσεων, τα οποία επέβαλαν σε μεγάλο βαθμό κυρώσεις στα κράτη μέλη, τα οποία τώρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την εκστρατεία εμβολιασμού.

Προβλήματα προκλήθηκαν επίσης από το να επιτρέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη να προβαίνουν σε ξεχωριστές μεμονωμένες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες, εκτός της εντολής που δόθηκε στην Επιτροπή, υπονομεύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της συντονισμένης διαχείρισης και δημιουργώντας μια ανισορροπία διανομής εις βάρος χωρών όπως η Ιταλία.

Αυτό επιδεινώνεται από τη σοβαρή ζημία της φήμης που υπέστησαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ως αποτέλεσμα της απαράδεκτης απόφασης να κρατήσει το περιεχόμενο των συμφωνιών αγοράς μυστικό, ακόμη και να αποτρέψει την προβολή τους από το ίδιο το Κοινοβούλιο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του δικαιώματος στη διαφάνεια και τη συμμετοχή.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν θεωρεί η Επιτροπή σκόπιμο να παραιτηθεί η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδη, ώστε να μπορέσει κάποιος άλλος να αναλάβει τη μελλοντική διαχείριση της στρατηγικής για τα εμβόλια;

Νικος Ρούσσης – Στρασβούργο