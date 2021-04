Ένα νέο άγαλμα του Χριστού που χτίζεται στη Βραζιλία θα είναι ψηλότερο από το διάσημο άγαλμα του Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο προστάτης Χριστός στη νότια πόλη Encantado θα έχει ύψος 43 μέτρα με το βάθρο του, καθιστώντας το το τρίτο ψηλότερο άγαλμα του Ιησού στον κόσμο.

Το κεφάλι και τα τεντωμένα χέρια προστέθηκαν στο άγαλμα την περασμένη εβδομάδα, η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε το 2019.

Η ιδέα προήλθε από τον τοπικό πολιτικό Adroaldo Conzatti, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο από τον κορονοϊό.

Το έργο των 350.000$ αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με την ομάδα του Association of the Friends of Christ.

Χρηματοδοτείται από δωρεές, ιδιώτες και εταιρείες, προσθέτει η ένωση.

Το άνοιγμα χεριών του αγάλματος είναι 36 μέτρα. Ένας εσωτερικός ανελκυστήρας θα οδηγεί τους τουρίστες σε μια βεράντα με θέα στο ύψος του θώρακα του αγάλματος, στο ύψος των 40 μέτρων.

Μόνο το άγαλμα του Ιησού Buntu Burake στο Sulawesi της Ινδονησίας, στα 52,55 μέτρα συμπεριλαμβανομένου του βάθρου του, και ο Χριστός ο Βασιλιάς στο Swiebodzin της Πολωνίας ύψους 52,5 μέτρων, είναι ψηλότεροι. Ξεπερνάνε κατά πολύ τον εμβληματικό Χριστό τον Λυτρωτή του Ρίο βρίσκεται στα 38 μέτρα.

Υπάρχουν, ωστόσο, δεκάδες άλλα αγάλματα παγκοσμίως που είναι ψηλότερα, συμπεριλαμβανομένων πολλών με την Παναγία και πολλούς Βούδες.