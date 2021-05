Η πρώτη ομάδα, η οποία περιλαμβάνει κράτη όπως η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, έχουν ήδη συμμετάσχει στη δοκιμή.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ε.Ε., Ντιντιέ Ρέιντερς, μίλησε για μία «πολλά υποσχόμενη αρχή για τα πιστοποιητικά της ΕΕ για εμβολιασμό, τα τεστ και ανάρρωση για την COVID19». Ενώ, συμπλήρωσε πως «περισσότερες χώρες θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα και την επόμενη».

Promising start for EU #COVID19 vaccination, test and recovery certificates: We tested EU infrastructure with