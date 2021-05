Συνδιάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της ΝΑ Ευρώπης υπό Ελληνική Προεδρία

Με τη συμμετοχή Υπουργών, Υφυπουργών, αλλά και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από την UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε σήμερα (25/5), μέσω τηλεδιάσκεψης, η 7η Υπουργική Συνδιάσκεψη του Συμβουλίου των Υπουργών Πολιτισμού των χωρών της Νοτιoανατολικής Ευρώπης (Council of Ministers of Culture of South East Europe - Enhancing Culture for Sustainable Development-CoMoCoSEE).