Ο Χρυσός Φοίνικας του 74ου Φεστιβάλ των Καννών απονεμήθηκε στην ταινία “Titane” της Γαλλίδας Ζουλιά Ντικουρνό.

Πρόκειται για τη δεύτερη γυναίκα σκηνοθέτη που κατακτά το κορυφαίο - μετά την Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον που έγινε η πρώτη γυναίκα κάτοχος Χρυσού Φοίνικα το 1993 με το «The Piano».

Η ταινία έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια, για το βίαιο και σεξουαλικό περιεχόμενό της.

Το βραβείο σκηνοθεσίας κέρδισε ο Γάλλος Λεός Καράξ για το μιούζικαλ «Ανέτ».

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν στο 74ο Φεστιβάλ των Καννών το βράδυ του Σαββάτου είναι τα ακόλουθα:

– Χρυσός Φοίνικας “Τιτάνιο” της σκηνοθέτριας Ζουλιά Ντικουρνό (Γαλλία)

– Μεγάλο Βραβείο: “Ghahreman” (A hero) του σκηνοθέτη Ασγάρ Φαρχαντί (Ιράν) και “Hytti NRO 6” (Compartiment NO.6) του σκηνοθέτη Γιούχο Κουοσμάνεν (Φινλανδία)

– Βραβείο κριτικής επιτροπής: Ha’berech (Ahed’s Knee) του σκηνοθέτη Ναντάβ Λαπίντ (Ισραήλ) και “Memoria” του σκηνοθέτη Απιτσατπόνγκ Βιρασετάκουν (Ταϊλάνδη)

– Βραβείο σκηνοθεσίας: στον Λεός Καράξ για την “Annette” (Γαλλία)

– Βραβείο ανδρικού ρόλου: στον Αμερικανό ηθοποιό Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς στην ταινία “Nitram”

– Βραβείο γυναικείου ρόλου: στη Νορβηγίδα ηθοποιό Ρενάτε Ρέινσβε στην ταινία “Julie in 12 Chapters”

– Βραβείο σεναρίου: στον σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι για την ταινία “Drive my car” (Ιαπωνία)

– Χρυσή Κάμερα: “Murina” της σκηνοθέτριας Αντονέτα Αλαμάτ Κουσιτζάνοβιτς (Κροατία)

– Χρυσός Φοίνικας μικρού μήκους: “Tian Xia Wu Ya” (All the Crows in the World) της σκηνοθέτριας Τανγκ Γι (Χονγκ Κονγκ)

– Ειδική μνεία ταινίας μικρού μήκους: “Ceu De Agosto” (August Sky), της σκηνοθέτριας Γιασμίν Τενούτσι (Βραζιλία)