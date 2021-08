Παράλληλα, οι Ταλιμπάν αναφέρουν ότι έχουν αποκτήσει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης και φυλακής του Μπαγκράμ στα προάστεια της Καμπούλ.

Το εν λόγω συγκρότημα υπήρξε το επίκεντρο του πολέμου ενάντια στους Ταλιμπάν και την αλ-Κάϊντα για σχεδόν 20 έτη.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν εγκατασταθεί για πρώτη φορά εκεί τον Δεκέμβριο του 2001 και το Μπαγκράμ μετεξελίχθη σε μία τεράστια βάση δυναμικότητος περίπου 10.000 στρατιωτών.

Τζορτζ Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ είχαν όλοι τους επισκεφθεί τη βάση αυτή σε περιόδους της προεδρικής τους θητείας.

Περικυκλωμένη πόλη

«Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου», σημείωσε ο Αφγανός υπουργός Εσωτερικών.

«Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».

Προηγουμένως, εκπρόσωπος τύπου των Ταλιμπάν (Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ) υποστήριξε στο BBC ότι διεξάγονται συνομιλίες με το προεδρικό μέγαρο σχετικά με μια ειρηνική κατάληψη της εξουσίας.

«Οι μαχητές των Ταλιμπάν βρίσκονται σε αναμονή σε όλες τις εισόδους της Καμπούλ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για μια ειρηνική και ικανοποιητική μετάβαση της εξουσίας», ανέφερε.

Ο υπουργός Άμυνας, Μπισμιλάχ Καν Μοχαμάντι, είπε, από την πλευρά του, σε βιντεομήνυμα, που ανήρτησε στο Facebook ότι εκείνος, ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, εγγυάται την ασφάλεια της Καμπούλ.

Capital Kabul right now, Traffic blocked, everyone is in a hurry and are rushing to their homes.#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/QqDXwUm5c7