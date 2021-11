Ο περιορισμός των εκπομπών άνθρακα με στόχο τις επόμενες δεκαετίες την οριστική εξάλειψή τους είναι ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» και βρέθηκε στο επίκεντρο της Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή του COP26.

Η Συμφωνία του Παρισιού περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης με στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2 βαθμούς Κελσίου και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της στον 1,5 και για να γίνει αυτό χρειάζεται σημαντικός περιορισμός των εκπομπών άνθρακα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Our World in Data, οι εκπομπές άνθρακα παγκοσμίως αυξάνονται ραγδαία από τα μέσα του 20ού αιώνα, φτάνοντας στο ανώτατο επίπεδο το 2019. Αν και η Συμφωνία είναι σε ισχύ από το 2016, έχοντας υπογραφεί έναν χρόνο νωρίτερα από 196 κράτη, οι εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η... πληγή της Κίνας

Η Κίνα, της οποίας η οικονομική ισχύς έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, έχει δει τα επίπεδα εκπομπών της να εκτινάσσονται στα ύψη όπως και η παραγωγή της, προσπερνώντας και τις ΗΠΑ όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα.

Το 2020, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως ευθυνόταν για σχεδόν το ένα τρίτο των εκπομπών αερίων από καύση ορυκτών καυσίμων στον κόσμο!

Χώρες που βασίζονται σημαντικά στην χρήση άνθρακα είναι μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, Αυστραλία, Ρωσία, Ινδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν 28 χώρες συνασπίστηκαν για την εξάλειψη της χρήσης άνθρακα στη Διάσκεψη του COP26, οι τρεις μεγαλύτεροι χρήστες άνθρακα – Κίνα, ΗΠΑ και Ινδία – απείχαν.

Πώς η καύση άνθρακα επηρεάζει τον πλανήτη

Ο άνθρακας, ο οποίος τροφοδοτεί περισσότερο από το ένα τρίτο της ενέργειας που καταναλώνεται παγκοσμίως, είναι ο νούμερο ένα υπεύθυνος για την κλιματική αλλαγή.

Μια από τις βασικές συνέπειες της καύσης ορυκτών καυσίμων είναι η αύξηση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

To 2019, η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έφτασε σε επίπεδα που δεν είχαν εμφανιστεί στη Γη για πάνω από 3 εκατομμύρια χρόνια! Σύμφωνα με στοιχεία του Our World in Data, τον Ιούλιο του 2019 για κάθε ένα εκατομμύριο μόρια αερίου στην ατμόσφαιρα, τα 415 ήταν διοξείδιο του άνθρακα.

Αέρια του θερμοκηπίου όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα και η υπερβολική συγκέντρωσή τους οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν και άλλες βλαβερές συνέπειες, όπως η αλλοίωση του pH των ωκεανών και η μόλυνση της ατμόσφαιρας που έχει συμβάλλει σε θανάτους σε Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά.

Τα τελευταία χρόνια, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες ευθύνονται για φονικές δασικές πυρκαγιές σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Γαλλία, καθώς και πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι τυφώνες σε όλο τον κόσμο.

«Ζήτημα ζωής και θανάτου»

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν ως συνέπεια την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αφού προκαλούν λιώσιμο των πάγων και θερμική διαστολή του θαλάσσιου νερού καθώς θερμαίνεται.

Οι παράκτιες περιοχές και τα μικρά νησιωτικά κράτη που είναι στην πρώτη γραμμή των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής παρακαλούν για άμεση δράση στη Διάσκεψη του COP26 ώστε να εφαρμοστεί η δέσμευση της Συμφωνίας των Παρισίων για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Η πρωθυπουργός των Μπαρμπέιντος, Μία Μότλεϊ, δήλωσε στη Διάσκεψη ότι «ο 1,5 βαθμός είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε», ενώ ο Πρόεδρος της Κόστα Ρίκα Κάρλος Αλβαράδο Κεσάδα έκανε λόγο για «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Τουβαλού, του νησιού του Νοτίου Ειρηνικού, βιντεοσκόπησε το μήνυμά του για τη Διάσκεψη μέσα από τη θάλασσα όπου η στάθμη του νερού ήταν μέχρι το γόνατό του για να καταδείξει πόσο ευάλωτη είναι η χώρα του στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι από το 1880 η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει κατά περίπου 21 με 24 εκατοστά, με το ένα τρίτο περίπου να έχει γίνει τα τελευταία 25 χρόνια, με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά.