Σε ακόμα μία αιχμηρή ανάρτηση κατά αμερικανικών και βρετανικών ΜΜΕ προχώρησε σήμερα (16/2) μέσω Telegram η Μαρία Ζαχάροβα, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Tass, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στράφηκε ενάντια στο Bloomberg, τους New York Times και την Sun, και με ειρωνικό ύφος έγραψε σήμερα τα εξής: «Θα ήθελα να ζητήσω από τα αμερικανικά και βρετανικά μέσα παραπληροφόρησης Bloomberg, The New York Times και The Sun να δημοσιεύσουν το πρόγραμμα για τις επερχόμενες εισβολές μας μέσα στην χρονιά. Θα ήθελα να σχεδιάσω τις διακοπές μου».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσίδα διπλωμάτης έγραψε εχθές στο Telegram πως η 15η Φεβρουαρίου 2022 πρόκειται να γραφτεί στην ιστορία ως η μέρα που απέτυχε η πολεμική προπαγάνδα της Δύσης.

Επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύτηκε τη Δύση, με αφορμή τις πληροφορίες που διέρρεαν οι Αμερικανοί για εισβολή. Ο Ρώσος πρόεδρος διερωτήθηκε «τι ώρα θα έπρεπε να αρχίσει ο πόλεμος;»