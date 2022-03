Η Σοσιαλιστική Διεθνής απέβαλε το κόμμα-μέλος της «Δίκαιη Ρωσία»

Η Σοσιαλιστική Διεθνής αποφάσισε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας να αποβάλει το κόμμα «Δίκαιη Ρωσία» (Just Russia - Patriots - For the Truth) λόγω της υποστήριξης του στον απάνθρωπο πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία.