Με απόφασή της η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης -αρμόδιο Όργανο για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-, εξαπολύει ένα ανευ προηγουμένου «κατηγορώ» κατά της Ελλάδος, για το ότι δεν έχει εφαρμόσει ακόμη την απόφαση του ΕΔΑΔ, για αναγνώριση της Τουρκικής Ενωσης Ξάνθης!

Υπενθυμίζοντας ότι αυτές οι υποθέσεις αφορούν παραβιάσεις του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι λόγω των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων για μη εγγραφή ενώσεων και απόφασης που οδήγησε στη διάλυση μιας ένωσης για λόγους που επικρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως μη συμμορφούμενοι με τη Σύμβαση και υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι σε ένα δημοκρατικό κράτος, όπως τονίζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο., σημειώνει χαρακτηριστικά ότι:

- Για περισσότερα από 14 χρόνια από τότε που έγινε τελεσίδικη η κύρια απόφαση στην υπόθεση Bekir-Ousta and Others κατά Ελλάδος και παρά τη νομοθετική τροποποίηση που εγκρίθηκε από την Ελλάδα το 2017, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση στην απόφαση του ΕΔΑΔ.

-Εκφράζεται η βαθιά λύπη που η απόφαση 840/2021 του ΣτΕ της 29ης Ιουνίου 2021 απέρριψε την έφεση που άσκησε η ένωση Τουρκική Ένωση Ξάνθης και έκρινε τη διάλυσή της ως νόμιμη για λόγους που κυρίως αμφισβητήθηκαν ρητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην τελική του απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2008.

-Προτρέπει εκ νέου τις ελληνικές αρχές να λάβουν όλα τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους για να διασφαλίσουν ότι οι εκκρεμείς προσφυγές στις υποθέσεις Bekir-Ousta and Others and Emin and Others, για τις οποίες πραγματοποιήθηκε ακρόαση από το Ακυρωτικό Δικαστήριο την 1η Οκτωβρίου 2021, αποφασίζονται εγκαίρως και σε πλήρη και αποτελεσματική συμμόρφωση με το πνεύμα και τα συμπεράσματα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

-Υπενθυμίζει την τελευταία απόφαση της Επιτροπής Υπουργών σε αυτή την ομάδα υποθέσεων, καλώντας τις ελληνικές αρχές να ενισχύσουν τον διάλογό τους με τη Γραμματεία για τη διερεύνηση εναλλακτικών οδών με τις οποίες μπορεί να αποκατασταθεί η παραβίαση που διαπιστώθηκε στην υπόθεση Τουρκική Ένωση Ξάνθης.

-Υπενθυμίζει τις προηγούμενες αποφάσεις τους, οι οποίες επεσήμαναν με βαθιά ανησυχία την αποτυχία του Ακυρωτικού Δικαστηρίου μέχρι στιγμής να ευθυγραμμίσει πλήρως και αποτελεσματικά τη νομολογία του με εκείνη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και υπογράμμισε, κατά συνέπεια, ότι οι προσεχείς αποφάσεις του Ακυρωτικού Δικαστηρίου επί των προσφυγών που αφορούν τους Bekir-Ousta και άλλους και τον Emin και άλλους παρέχουν μια βασική ευκαιρία για μια τέτοια ευθυγράμμιση της νομολογίας.

-Αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση αυτών των υποθέσεων κατά την 1451η συνεδρίασή τους (Δεκέμβριος 2022) (DH) το αργότερο και, αν δεν εχει σημειωθεί συγκεκριμένη πρόοδος μέχρι τότε, προς την εξασφάλιση της αποκατάστασης στην ενσωμάτωση των αιτούντων ενώσεων, επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της Επιτροπής να λάβει νέα δράση ,για να διασφαλιστεί ότι το εναγόμενο κράτος τηρεί πλήρως και αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.

*Ολη η απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα αγγλικά, ΕΔΩ

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο