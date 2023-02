Η επιχειρηματική κατάσταση για τους Γερμανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές τους βελτιώθηκε σημαντικά τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου ifo.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο, ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στις συν 14,1 μονάδες, από συν 3,4 μονάδες τον Δεκέμβριο. Οι προσδοκίες είναι θετικές για πρώτη φορά σε πέντε μήνες, καθώς αυξήθηκαν από μείον 4,9 μονάδες τον Δεκέμβριο σε συν 10,7 μονάδες.

«Ωστόσο, οι προσδοκίες για τις εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά», επισημαίνει ο καθηγητής Oliver Falck, Διευθυντής του ifo Center for Industrial Organisation and New Technologies.

Οι κατασκευαστές αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως σημαντικά καλύτερη, με τις εκκρεμείς παραγγελίες τους να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. «Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ελπίζουν να είναι σε θέση να επεκτείνουν την παραγωγή τους επόμενους μήνες», λέει ο Falck.

Αυτά τα οχήματα, ωστόσο, δεν προορίζονται για τη διεθνή αγορά, καθώς οι εξαγωγικές προσδοκίες των αυτοκινητοβιομηχανιών μειώθηκαν από 42,1 μονάδες τον Δεκέμβριο σε 2,1 μονάδες.

Μεταξύ των προμηθευτών, η αισιοδοξία επιστρέφει, αλλά με αργούς ρυθμούς, με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση να είναι ελάχιστα θετικές. Αντίθετα, οι προσδοκίες αυξήθηκαν κατακόρυφα, αλλά παραμένουν αρνητικές.

Οι ελλείψεις τόσο σε ενδιάμεσα προϊόντα όσο και σε ειδικευμένους εργαζόμενους εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα, σύμφωνα με το 55% των προμηθευτών που συμμετείχαν στην έρευνα.