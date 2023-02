Σοβαρές καταγγελίες, για χρηματοδότηση από την ΕΕ, ΜΚΟ που εμπλέκονται στο Qatargate, κάνει, με γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν, ο Ιταλός ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Marco Zanni, εμπλέκοντας σ’ αυτές και τη Μανταλένα Καϊλή, αδελφή της πρώην Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή!

Επικαλούμενος πληροφορίες του Politico Europe, ο Ιταλός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι, η MADE Group – μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε από τη Μανταλένα Καϊλή, αδελφή της πρώην Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή – έλαβε ορισμένα ποσά χρηματοδότησης από την ΕΕ τα τελευταία χρόνια συμμετέχοντας σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ένα πιλοτικό έργο που προώθησε ο ευρωβουλευτής Ευα Καϊλλή.

Επίσης, όπως τονίζει, στο πλαίσιο του σκανδάλου του Κατάργκεϊτ, οι ΜΚΟ Fight Impunity and No Peace Without Justice, που συνδέονται με τον πρώην ευρωβουλευτή Pier Antonio Panzeri, ενδέχεται να έλαβαν πόρους της ΕΕ μέσω του πιλοτικού προγράμματος «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Καταπολέμηση της Ατιμωρησίας».

Ρωτάει, λοιπόν, την Κομισιόν