Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη (9/2) ότι ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια για το ποιος σαμποτάρει τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream και ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν, μετά τον ισχυρισμό ερευνητή δημοσιογράφου ότι Αμερικάνοι δύτες τους ανατίναξαν κατόπιν εντολής του Λευκού Οίκου.

Στις 26 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε μια απότομη πτώση της πίεσης και στους δύο αγωγούς και οι σεισμολόγοι εντόπισαν εκρήξεις, πυροδοτώντας ένα κύμα εικασιών για δολιοφθορά σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους της Ρωσίας.

Σε ανάρτηση σε blog, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ερευνητής δημοσιογράφος Σέιμουρ Χερς επικαλέστηκε μια άγνωστη πηγή για να ισχυριστεί ότι δύτες του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ κατέστρεψαν τους αγωγούς με εκρηκτικά κατόπιν εντολής του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «εντελώς ψευδείς και πλήρη μυθοπλασία».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η ανάρτηση στο blog του Χερς αξίζει περισσότερης προσοχής και ότι εκπλήσσεται που δεν καλύφθηκε πληρέστερα από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια για το ποιος διέπραξε αυτή την πράξη δολιοφθοράς», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο: αν κάποιος το έκανε μία φορά, μπορεί να το κάνει ξανά οπουδήποτε στον κόσμο».

«Η εμφάνιση τέτοιων υλικών δείχνει για άλλη μια φορά την ανάγκη για μια ανοιχτή διεθνή έρευνα αυτής της άνευ προηγουμένου επίθεσης σε διεθνείς υποδομές ζωτικής σημασίας», είπε, προσθέτοντας ότι οι δράστες πρέπει να τιμωρηθούν.

«Μερικά σημεία μπορούν να αμφισβητηθούν, κάποια σημεία χρειάζονται απόδειξη, αλλά το άρθρο είναι σίγουρα αξιοσημείωτο για το βάθος της ανάλυσης, την αρμονία της παρουσίασης... και έτσι θα ήταν άδικο να το αγνοήσουμε», συμπλήρωσε.

Η Ρωσία, χωρίς να παρέχει στοιχεία, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Δύση ήταν πίσω από τις εκρήξεις που επηρέασαν τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 τον περασμένο Σεπτέμβριο, έργα υποδομής πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που μετέφεραν ρωσικό αέριο στη Γερμανία κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τις «αγγλοσαξονικές» δυνάμεις ότι ανατίναξαν τους αγωγούς Nord Stream.

«Θα υπάρξουν συνέπειες για τις ΗΠΑ»

Ερευνητές από τη Σουηδία και τη Δανία -στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των οποίων σημειώθηκαν οι εκρήξεις- δήλωσαν ότι οι ρήξεις ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς, αλλά δεν είπαν ποιος πιστεύουν ότι ήταν υπεύθυνος.

Στην ανάρτησή του στο ιστολόγιό του, με τίτλο «How America Took Out The Nord Stream Pipeline», ο Χερς είπε ότι ένα σχέδιο είχε εκκολαφθεί το 2021 στα υψηλότερα επίπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταστροφή των αγωγών.

Η έκθεση ανέφερε ότι μια ομάδα εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) κατέληξε σε ένα μυστικό σχέδιο επιχείρησης για την τοποθέτηση εκρηκτικών στους αγωγούς.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Ουάσιγκτον εμπλέκεται άμεσα στη δολιοφθορά των αγωγών.

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι η έκθεση δεν αποτελεί έκπληξη για τη Ρωσία.

Ο Βιάτσεσλαβ Βολοντίν, πρόεδρος της Ρωσικής Κρατικής Δούμας, είπε ότι η έκθεση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια διεθνή έρευνα για την «προσαγωγή του Μπάιντεν και των συνεργών του στη δικαιοσύνη».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να καταβάλουν «αποζημίωση στις χώρες που επλήγησαν από την τρομοκρατική επίθεση», πρόσθεσε ο Βολοντίν.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο τους στις εκρήξεις στους υποθαλάσσιους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream πέρυσι.