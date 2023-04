Το Βραβείο Ευρωπαίων Πολιτών «Κώστας Καρράς» στη ρουμανική οργάνωση ARA

Στην ρουμανική οργάνωση ARA – the Association (Architecture. Restoration. Archaeology) απονέμεται το πρώτο Βραβείο Ευρωπαίων Πολιτών «Κώστας Καρράς» για την Διασφάλιση Aπειλούμενης Κληρονομιάς / Costa Carras European Citizens Award for the Safeguard of Endangered Cultural and Natural Heritage, για την πρωτοποριακή δουλειά της στη κινητοποίηση πολιτών στην χώρα για την προστασία και προώθηση της Roșia Montană, στην περιοχή της Τρανσυλβανίας (Ρουμανία).