Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε η «βασίλισσα του rock ‘n’ roll» Τίνα Τέρνερ.

«Η Τίνα Τέρνερ, η "βασίλισσα του Rock'n Roll" πέθανε ειρηνικά σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια στο σπίτι της στο Κούσναχτ κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», ανέφερε η εκπρόσωπος της θρυλικής τραγουδίστριας.

Η Τίνα Τέρνερ υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες και pop icons της δεκαετίας του 1980, γνωστή για επιτυχίες όπως το «What’s Love Got to Do with It» και «(Simply) The Best».

Παράλληλα, υπήρξε μία από τις καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο, και απέκτησε τον τίτλο της βασίλισσας του Rock ‘n’ Roll.

Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, η Τίνα Τέρνερ έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Τα τελευταία χρόνια υπέφερε από προβλήματα υγείας, διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου το 2016 και έκανε μεταμόσχευση νεφρού το 2017.

