Γερμανική εταιρεία δημιούργησε ένα βιντεοπαιχνίδι εμπνευσμένο από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θεμιτό; Μήπως υπερβολικό; Οι απόψεις των ειδικών διίστανται.

Μια εταιρεία από τη Γερμανία ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το "Death from Above”, έναν προσομοιωτή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Steam και βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης. Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός Ουκρανού στρατιώτη που ελέγχει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με στόχο τον βομβαρδισμό ρωσικής πολεμικής τεχνολογίας και μαχητικών αεροσκαφών.

Υπάρχουν πολλά πολεμικά παιχνίδια για PC, όμως ένας προσομοιωτής για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι σπάνιος. Ακόμη και πριν την κυκλοφορία του υπήρχαν συζητήσεις, για το κατά πόσο ένα τέτοιο παιχνίδι είναι «ηθικό».

Ένα προπαγανδιστικό παιχνίδι

«Δεν ντρέπομαι να το πω, πρόκειται για ένα παιχνίδι προπαγάνδας», λέει ο Χέντρικ Λέσερ. «Σκοπίμως φτιάχνουμε ένα απλό παιχνίδι που μπορεί να παίξει ο καθένας, στο οποίο παίρνουμε σαφή θέση και το αντιμετωπίζουμε ως ένα βαθμό με χιούμορ». Ο Λέσερ είναι επικεφαλής της νέας εταιρείας Lesser Evil, αλλά και ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της ανεξάρτητης εταιρείας Remote Control Productions. Είναι ένας παίκτης με εμπειρία και με ενδιαφέρον για την πολιτική, την ιστορία, τη φιλοσοφία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια χώρα στην οποία έχει βρεθεί και ο ίδιος.

Η πρώτη έκδοση του παιχνιδιού είναι δίγλωσση – στα αγγλικά και ουκρανικά. Ο παίκτης υποδύεται έναν Ουκρανό στρατιώτη για 90 λεπτά και βομβαρδίζει, μεταξύ άλλων, ρωσικά οχήματα και στρατιωτική τεχνολογία που φέρουν τα γράμματα "V” και "Z”. Η δράση λαμβάνει χώρα σε φανταστικές τοποθεσίες.Υπάρχει μεγάλη δόση αυτού που ο Λέσσερ αποκαλεί «χιούμορ», για παράδειγμα ένα meme του «Αγίου Javelina» (σ.σ. έτσι λατρεύεται το αμερικανικό αντιαρματικό όπλο Javelin στην Ουκρανία) ή μια αφίσα καταζητούμενου για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με τη φωτογραφία του Ρώσου προέδρου Πούτιν.

Δωρεές στον ουκρανικό στρατό

Για το παιχνίδι έχουν εργαστεί και Ουκρανοί, στον σχεδιασμό και τη μουσική. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο "My Falcon”, όπως είναι δηλαδή ο τίτλος του παιχνιδιού στα ουκρανικά, το οποίο έγραψε το συγκρότημα "Antytila” (Αντισώματα), που είναι δημοφιλέστατο στην Ουκρανία.

Ο τραγουδιστής Τάρας Τοπόλια δήλωσε στην DW ότι το συγκρότημα αποφάσισε αμέσως να συμμετάσχει. Το πιο σημαντικό είναι ότι «τα χρήματα από το παιχνίδι θα δοθούν ως βοήθεια στον ουκρανικό στρατό». Η κατασκευάστρια εταιρεία υπόσχεται να δωρίσει αρχικά το 30% και, αφού φτάσει στο break even point, το 70% των κερδών σε δύο ουκρανικές οργανώσεις που παρέχουν «μη επιθετική βοήθεια» στον ουκρανικό στρατό. Πρόκειται για το ίδρυμα "Come back alive” και το έργο "Army of Drones”. Τον διαβεβαίωσαν ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά αναγνωριστικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά όχι επιθετικών, όπως λέει ο Λέσσερ, ο οποίος παραδέχεται, πάντως, πως γι' αυτό «δεν μπορώ να είμαι απολύτως σίγουρος».

Ηθικές αμφιβολίες στη Δύση

Ακόμη και πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι, υπήρξαν συζητήσεις στα δυτικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη δεοντολογία. Κάποιοι επέκριναν την «κακογουστιά», άλλοι εξήραν τη «σάτιρα» και συνέκριναν το έργο με την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν και την παρωδία του Χίτλερ, απλώς με σύγχρονα μέσα. Είναι «ίσως λίγο κακόγουστο να απεικονίζεται ως απλό παιχνίδι ένας πραγματικός πόλεμος, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», δήλωσε στην DW ο Μπένιαμιν Στρόμπελ, ψυχολόγος από το Κίελο και ειδικός σε προγράμματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Επιπλέον το "Death from Above” θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι αναμειγνύει τον «πολιτικό ακτιβισμό» με τα «οικονομικά συμφέροντα».

«Προφανώς, στον πόλεμο, οι στρατιωτικοί σκοτώνουν άλλους στρατιωτικούς. Αυτό είναι θεμιτό, αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε καθημερινά», λέει η Νταϊάνα Ντούτσικ, επικεφαλής του Ουκρανικού Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και μέλος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, που επισημαίνει ότι και στην Ουκρανία μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το παιχνίδι.

Η Ντούτσικ προσθέτει ότι θα την ενοχλούσε «εάν το παιχνίδι παρότρυνε σε βίαια επεισόδια εναντίον αμάχων για εθνοτικούς λόγους», όπως κάνει η ρωσική τηλεόραση, όπου ακούγονται προτροπές για «δολοφονίες Ουκρανών». «Εάν το παιχνίδι απλώς αντανακλά την πραγματικότητα στο πεδίο της μάχης, όπου στρατιωτικοί πολεμούν εναντίον στρατιωτικών, αυτό είναι θεμιτό», λέει η εμπειρογνώμονας.

Επιθυμία για «αντεπίθεση»

Ο Χέντρικ Λέσερ υποστηρίζει ότι η εταιρεία του είναι «υπέρ της δημοκρατίας, κατά του αυταρχισμού και κατά του ρατσισμού». «Δεν θέλω να λέει κάπου στο παιχνίδι ότι όλοι οι Ρώσοι είναι ίδιοι, πράγμα που βρίσκω ρατσιστικό», λέει ο Λέσερ. Στο παιχνίδι υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ρώσων στρατιωτών, αξιωματικών, μαχητών της ομάδας Wagner και κληρωτών, οι οποίοι έχουν ένα «ελαφρώς διαφορετικό ηθικό σύστημα». Μετά την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης, ο Λέσερ θέλει να αναπτύξει το παιχνίδι ώστε να παίζεται και με δύο άτομα. Το κύριο κίνητρό του, λέει, είναι η επιθυμία για «αντεπίθεση» - όχι στο πεδίο της μάχης, αλλά στο μέτωπο της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr