Σε ηλικία 49 ετών πέθανε ο ράπερ από το Χιούστον, Big Pokey.

Ο καλλιτέχνης κατέρρευσε ξαφνικά σε μπαρ του Τέξας, την ώρα που τραγουδούσε, προκαλώντας πανικό στους θαυμαστές του που είχαν βρεθεί εκεί για να τον ακούσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μόλις ο καλλιτέχνης κατέρρευσε επί σκηνής, διασώστες έσπευσαν για να τον σώσουν με ΚΑΡΠΑ μέχρι να μεταφερθεί στο κοντινότερο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε πως ο Big Pokey πέθανε, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά ακόμα τα αίτια.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας Milton 'Big Pokey' Powell», αναφέρεται σε δήλωση της οικογένειάς του. «Ο Big Pokey θα είναι για πάντα ο 'The Hardest Pit in the Litter'».

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr